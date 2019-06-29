Курсовая работа по программированию (криптография)

$15
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Завершен1 заявка219 просмотров

Курсовая работа по программированию (методы и средства защиты информации). Только для программистов или студентов ВУЗов, обучающихся по этой специальности. 25- 30 страниц. можно не очень хорошо, главное в соответствии с методическиим указаниями и желательно сегодня=)))

Тема работы - любая из списка.

6 лет назад
AlinaGreat
Алина 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Chizaro
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$25
1 день
Escrow
Очень ответственный и быстрый исполнитель! Сделал сложную работу всего за 6 часов! Рекомендую=)))
Отличный заказчик, всегда была на связи. Всем рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Chizaro
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад