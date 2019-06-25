Предмет - Эл. энергетика и эл. техника Чем быстрее тем лучше... горю просто жёстко...в четверг защита См. образец работы Есть регламент цеха, где проходил практику и по которому надо писать работу ...
Довести до ума дипломную работу. Срочно!
Здравствуйте, срочно надо исправить дипломную работу учитывая замечания преподавателя (закреплено в файле)
Дипломная работа: Организация и оперативное управление информационными потоками в логистических системах организации.
Работа есть,но ее нужно довести до ума:
1)исправить замечания преподавателя;
2)оформить работу для нормоконтроля;
3)повысить уникальность;
4)сделать презентацию,речь.
Есть практика по этой же теме, информацию можно брать из неё.
В четверг работа должна быть готова. Спасибо за внимание.
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