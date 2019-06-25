Довести до ума дипломную работу. Срочно!

Здравствуйте, срочно надо исправить дипломную работу учитывая замечания преподавателя (закреплено в файле)

Дипломная работа: Организация и оперативное управление информационными потоками в логистических системах организации.

Работа есть,но ее нужно довести до ума:

1)исправить замечания преподавателя;

2)оформить работу для нормоконтроля;

3)повысить уникальность;

4)сделать презентацию,речь.

Есть практика по этой же теме, информацию можно брать из неё.

В четверг работа должна быть готова. Спасибо за внимание.