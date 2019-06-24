Курсовая работа по дисциплине «Математическое обеспечение финансовых решений» срок 27 июня Тема: Математическая модель по показателям оптимального баланса Структура кр в методичке во вложении Предлагайте цену в заявке
2 курсовые на выбор по семейному праву
Предмет. Семейное право
Темы на выбор прикрепляю.
Строго 3 дня
20-25 страниц
Уник 60%
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