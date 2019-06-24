Дипломная работа по эл. энергетика и эл. техника

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Закрыт1 заявка173 просмотра

Предмет - Эл. энергетика и эл. техника

Чем быстрее тем лучше... горю просто жёстко...в четверг защита

См. образец работы

Есть регламент цеха, где проходил практику и по которому надо писать работу

есть однолинейные схемы с указанием потребителей и их мощностей

6 лет назад
Vinchester111
Сергей 
51 год
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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