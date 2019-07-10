Установка Akeneo (Symfony2)

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Закрыт2 заявки128 просмотров

Добрый день. 

Нужно установить Akeneo (framwork symfony2)? У нас Debian 9. Я к тому что требуется установка и настройка нужной версии php, Elasticsearch и других возможных фич описанных в системных требованиях по ссылкам ниже. Ссылки не дает вставить так что пришлю в комментах к заказу. 

Предлагаю безопасную сделку либо без предоплаты.

DebianPHP
6 лет назад
abramkin
Павел 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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