Установка Akeneo (Symfony2)

Добрый день.

Нужно установить Akeneo (framwork symfony2)? У нас Debian 9. Я к тому что требуется установка и настройка нужной версии php, Elasticsearch и других возможных фич описанных в системных требованиях по ссылкам ниже. Ссылки не дает вставить так что пришлю в комментах к заказу.

Предлагаю безопасную сделку либо без предоплаты.