Установка верстки на Drupal

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Есть верстка магазина на на чистом html. Необходимо выполнить установку на Drupal. Ссылки будут в комметарии к отклику. Прошу сразу указывать вилку цен на установку магазина, прикладывать 3 работы на друпале, а также условия оплаты.

DrupalHTML
6 лет назад
fedorovplaton
Платон 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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