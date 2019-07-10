Доработка Worpress. В админке вывести кастомный вид пользователей

Для работы менеджерам с пользователями определенной группы в админке Wordpress нужно вывести кастомный список пользователей.

https://app.moqups.com/7YqsyIYbEh/view/page/aa9df7b72 вот визуальная схема-прототип.

Техническое задание в приложении.

Данные пользователей и роли уже есть. Задачи-запросы от клиентов также есть, реализованы через плагин Awesome Support 5.8.0.

Основная задача в том, чтобы вывести эти данные по виду, указанному в прототипе.

Админку и доступы могу дать посмотреть.