Доделать (дизайн и оптимизация кода) сайт на Вордпрессе

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки176 просмотров

Необходимо доделать новый небольшой сайт на Вордпрессе.

1.Требуется оптимизировать код с точки зрения скорости загрузки и СЕО.

Его сжимали для ускорения в итоге он превратился в кашу, отсутствуют метатеги, ненужные скрипты, тормозящие загрузку.

2. Улучшить дизайн (стили). Тот ,что сейчас - примитивный дефолтный.

Варианты - либо подкорректировать стили, чтобы хоть как-то осовременнить.

Либо в рамках шаблона предложить новое решение.

Бюджет на задачу маленький. Нужны бюджетные решения. Можно ограничиться только 1ой частью задания.

Просьба обращаться с примерами ваших работ по WP. 

WordPress
6 лет назад
veresk22
Борис 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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