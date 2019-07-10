Доработать готовый модуль для opencart cms

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Есть готовый модуль для опенкарт cms.

Все ок, но к сожалению, он не активен для повторяющихся платежей. 

Нужно доработать, чтобы каждый месяц платежи автоматически выставлялись

Opencart
6 лет назад
Sanya222
27 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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