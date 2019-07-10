Есть верстка магазина на на чистом html. Необходимо выполнить установку на Drupal. Ссылки будут в комметарии к отклику. Прошу сразу указывать вилку цен на установку магазина, прикладывать 3 работы на друпале, а также условия оплаты.
Развертывание 4 WordPress темплейтов
Есть 4 купленных темплейта.
Требуется развернуть их на хостинге
Установить демо контент
Настроить выбранную тему оформления.
Удалить по списку ненужные страницы и блоки.
Оплата по часовой
Опты в WordPress от 2х лет
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