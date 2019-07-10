Развертывание 4 WordPress темплейтов

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок173 просмотра

Есть 4 купленных темплейта. 

Требуется развернуть их на хостинге

Установить демо контент

Настроить выбранную тему оформления. 

Удалить по списку ненужные страницы и блоки. 

Оплата по часовой 

Опты в WordPress от 2х лет

WordPress
6 лет назад
klaineroleg
Олег 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров