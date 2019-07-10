Починить сниппет комментариев Jot на Modx Evo

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Закрыт3 заявки159 просмотров

Начал глючить сниппет комментариев Jot на Modx Evo.

Страницы, где есть комментарии, перестали загружаться. Вместо них загружается пустая страница с надписью Error. Если открыть эту страницу, будучи залогиненным в админке сайта, то вместо контента страницы на экран выводится список ошибок PHP. Этот текст я скопировал и поместил в прикрепленный файл, чтобы вы могли получить какое-то представление о проблеме.

При этом страницы, на которых нет комментариев (есть только форма их отправки), загружаются без проблем.

Временно удалил код, посвященный выводу комментариев из шаблона страниц.

Также в админке на странице "Просмотр событий" обнаружил схожие ошибки в сниппете Sitemap.

Пишите пожалуйста ориентировочный срок решения проблемы и цену.

Спасибо.

MODXPHP
6 лет назад
ostapx1
Остап 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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