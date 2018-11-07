Остап тот редкий заказчик который уважает, прекрасно понимает и принимает во внимание все ньюансы и тонкости работы фрилансера. Я думаю его цитата из нашего общения расскажет все за меня: "У меня есть ощущение, что у вас может занять значительное время знакомство с шаблоном, его изучение, чтение документации. Это является, своего рода, скрытой работой, которую, возможно, не все заказчики понимают. Я это понимаю и мое дело получить результат, который нужен, и оплатить время человека, который это сделал"