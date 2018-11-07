Здравствуйте Собственно САБЖ Необходим скрипт для поиска жителей определенного региона в заданной группе OK, VK, FB То есть я должен иметь возможность вставить в скрипт ссылку на группу и получить всех пользователей из интересующего меня региона Пишите, пожалуйста цену ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Показатель Cumulative Layout Shift (CLS), согласно https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ составляет 0,42. Сайт построен на Wordpress. Тема Flatsome Необходимо снизить данный показатель ниже 0,25 Сайт скину в личку. Указывайте, пожалуйста, стоимость вашей работы в час, чтобы я ориентировался в вашей ценовой ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо увеличить скорость сайта для мобильных устройств. Привести в соответствии с Page Experience algorithm В GoogleSearchConsole на странице "Удобство страниц при просмотре на мобильных устройствах" должно исчезнуть в сегменте "скорость" должно появиться сообщение "Проблем нет" Оставляйте заявки, в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Задача - получать статистику из партнерской программы https://royalpartners1.club/ в трекер. постбек нужен на: [list][*]на регистрацию, [*]на первый депозит [*]на квалификацию[/list] Трекер - любой, какой вы посоветуете. Также необходима инструкция/консультация, чтобы в дальнейшем я мог сам это настраивать. то есть ...Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Необходимо написать программу для работы с Facebook. Исполнитель должен иметь опыт работы с API этой соц.сети. Детали скипта раскрою выбранному исполнителю в личной переписке. Выберу исполнителя по соотношению авторитетности его профиля на Weblancer и указанной ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Начал глючить сниппет комментариев Jot на Modx Evo. Страницы, где есть комментарии, перестали загружаться. Вместо них загружается пустая страница с надписью Error. Если открыть эту страницу, будучи залогиненным в админке сайта, то вместо контента страницы на ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Интересует адаптивная верстка уже существующего сайта. Он создан на Wordpress. Шаблон адаптивный. Тем не менее, в нем есть ошибки, из-за которых часть страниц сайта не проходит Google Mobile-Friendly test. Мне требуется переверстать шаблон, чтобы сайт этот ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Сайт на Wordpress,[b] шаблон адаптивный[/b]. Тем не менее, имеются три проблемы с адаптивной версткой. Возможно, они взаимосвязаны: 1. Неверное изменение размеров картинок при просмотре с телефона. Я загружаю картинки, размер которых почти на всю ширину контентной части ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Необходимы качественные крауд-ссылки с англоязычных форумов и сайтов. Перед созданием заказа я протестировал несколько сервисов, оказывающих эту услугу и мне не понравилось. Поэтому решил найти исполнителей сам. Почему-то многие называют крауд-ссылками комментарии вида "Рекомендую этот сайт, потому ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Требуется настроить шаблон на Wordpress. Детальное ТЗ вышлю в личные сообщения.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сверстать несколько элементов дизайна на двух сайтах, в том числе: [list][*]таблица [*]подложка под логотип [*]иконка возле заголовка [*]настроить один блок short codes [*]верхнее меню [*]изменить размеры контентной части страницы [/list] А также выполнить несколько настроек Wordpress. Шаблон адаптивный и все изменения надо ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Нужен стильный логотип для коммерческого сайта. Детали обсудим в личных сообщениях. Но чтобы ориентироваться, называйте, пожалуйста, стоимость логотипа и прикладывайте ссылки на пару примеров работ. Спасибо.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! В связи с занятостью регулярного автора потребовался перевод 3-х статей общим объемом 2500 слов. Статьи на тему выбора и использования различной бытовой техники. Будут размещены в американских .edu блогах. Их будут читать люди, поэтому грамотность обязательна. Указывайте, ...Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Для информационного англоязычного сайта, посвященного обзорам товаров для дома, требуется стильный логотип. В заявке указывайте, пожалуйста: - стоимость; - срок; - примеры работ. Спасибо.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! В связи с занятостью моего регулярного автора-переводчика, требуется перевод двух статей с русского на английский. Одна статья на околокомпьютерную тематику, вторая - здоровье. Примерно по 1000 слов каждая. Статьи для достойных американских онлайн-журналов. Поэтому перевод нужен ...Переводы23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно перевести текст кулинарной тематики примерным объемом 500-600 слов. Очень желательно сегодня. Кто может, пишите цену. Спасибо.Переводы6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Перевести текст из 130 слов с русского на английский. Текст представляет собой ответ на комментарий на сайте. Два важных требования: 1. Перевод должен быть абсолютно грамотный. 2. Результат нужен сегодня.Переводы1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо нарисовать два логотипа для двух американских сайтов.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо перевести несколько статей для американских блогов с русского языка на английский. Объем русского текста 3-4.5 К знаков. Тематика - кухонная бытовая техника, кулинария. Очень важно выполнить не дословный перевод, а создать в результате впечатление, что ...Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Несколько сайтов на DLE и Wordpress оказались заражены. Обнаружены мобильные редиректы, возможна еще всякая нечисть. В этом деле важны качество и скорость одновременно. Пишите, пожалуйста, цену за один сайт и срок. Спасибо.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад