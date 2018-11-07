ostapx1

Остап ostapx1

 
41 годУкраина/Севастополь
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Скрипт для поиска жителей определенного региона в группе OK, VK, FB

    Здравствуйте Собственно САБЖ Необходим скрипт для поиска жителей определенного региона в заданной группе OK, VK, FB То есть я должен иметь возможность вставить в скрипт ссылку на группу и получить всех пользователей из интересующего меня региона Пишите, пожалуйста цену ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Необходимо улучшить показатель CLS

    Здравствуйте! Показатель Cumulative Layout Shift (CLS), согласно https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ составляет 0,42. Сайт построен на Wordpress. Тема Flatsome Необходимо снизить данный показатель ниже 0,25 Сайт скину в личку. Указывайте, пожалуйста, стоимость вашей работы в час, чтобы я ориентировался в вашей ценовой ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Необходимо увеличить скорость сайта для мобильных устройств

    Необходимо увеличить скорость сайта для мобильных устройств. Привести в соответствии с Page Experience algorithm В GoogleSearchConsole на странице "Удобство страниц при просмотре на мобильных устройствах" должно исчезнуть в сегменте "скорость" должно появиться сообщение "Проблем нет" Оставляйте заявки, в ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить Постбек между трекером и ПП

    Задача - получать статистику из партнерской программы https://royalpartners1.club/ в трекер.  постбек нужен на: [list][*]на регистрацию, [*]на первый депозит [*]на квалификацию[/list] Трекер - любой, какой вы посоветуете. Также необходима инструкция/консультация, чтобы в дальнейшем я мог сам это настраивать. то есть ...

    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт для работы с Facebook

    Здравствуйте! Необходимо написать программу для работы с Facebook. Исполнитель должен иметь опыт работы с API этой соц.сети. Детали скипта раскрою выбранному исполнителю в личной переписке. Выберу исполнителя по соотношению авторитетности его профиля на Weblancer и указанной ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Починить сниппет комментариев Jot на Modx Evo

    Начал глючить сниппет комментариев Jot на Modx Evo. Страницы, где есть комментарии, перестали загружаться. Вместо них загружается пустая страница с надписью Error. Если открыть эту страницу, будучи залогиненным в админке сайта, то вместо контента страницы на ...

    PHPMODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная верстка шаблона Wordpress

    Здравствуйте. Интересует адаптивная верстка уже существующего сайта.  Он создан на Wordpress. Шаблон адаптивный. Тем не менее, в нем есть ошибки, из-за которых часть страниц сайта не проходит Google Mobile-Friendly test.  Мне требуется переверстать шаблон, чтобы сайт этот ...

    WordPressВерстка шаблонаВерстка под WordPress
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить адаптивную верстку на Wordpress

    Здравствуйте!  Сайт на Wordpress,[b] шаблон адаптивный[/b]. Тем не менее, имеются три проблемы с адаптивной версткой. Возможно, они взаимосвязаны: 1. Неверное изменение размеров картинок при просмотре с телефона. Я загружаю картинки, размер которых почти на всю ширину контентной части ...

    WordPressСайт на WordPressВерстка под WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Crowd-Links под буржунет

    Здравствуйте! Необходимы качественные крауд-ссылки с англоязычных форумов и сайтов.  Перед созданием заказа я протестировал несколько сервисов, оказывающих эту услугу и мне не понравилось. Поэтому решил найти исполнителей сам. Почему-то многие называют крауд-ссылками комментарии вида "Рекомендую этот сайт, потому ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка, настройка Wordpress

    Здравствуйте! Необходимо сверстать несколько элементов дизайна на двух сайтах, в том числе: [list][*]таблица [*]подложка под логотип [*]иконка возле заголовка [*]настроить один блок short codes [*]верхнее меню [*]изменить размеры контентной части страницы [/list] А также выполнить несколько настроек Wordpress. Шаблон адаптивный и все изменения надо ...

    WordPressВерстка под WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен логотип

    Здравствуйте! Нужен стильный логотип для коммерческого сайта. Детали обсудим в личных сообщениях. Но чтобы ориентироваться, называйте, пожалуйста, стоимость логотипа и прикладывайте ссылки на пару примеров работ. Спасибо.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перевод нескольких статей

    Здравствуйте! В связи с занятостью регулярного автора потребовался перевод 3-х статей общим объемом 2500 слов. Статьи на тему выбора и использования различной бытовой техники. Будут размещены в американских .edu блогах. Их будут читать люди, поэтому грамотность обязательна. Указывайте, ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен логотип для сайта

    Здравствуйте. Для информационного англоязычного сайта, посвященного обзорам товаров для дома, требуется стильный логотип. В заявке указывайте, пожалуйста: - стоимость; - срок; - примеры работ. Спасибо.

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перевод статьи с русского на английский

    Здравствуйте! В связи с занятостью моего регулярного автора-переводчика, требуется перевод двух статей с русского на английский. Одна статья на околокомпьютерную тематику, вторая - здоровье. Примерно по 1000 слов каждая. Статьи для достойных американских онлайн-журналов. Поэтому перевод нужен ...

    Переводы23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод с русского на английский

    Здравствуйте! Нужно перевести текст кулинарной тематики примерным объемом 500-600 слов. Очень желательно сегодня. Кто может, пишите цену. Спасибо.

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевести текст из 130 слов с русского на английский

    Здравствуйте. Перевести текст из 130 слов с русского на английский. Текст представляет собой ответ на комментарий на сайте. Два важных требования: 1. Перевод должен быть абсолютно грамотный. 2. Результат нужен сегодня.

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод статей с русского на английский

    Здравствуйте! Необходимо перевести несколько статей для американских блогов с русского языка на английский. Объем русского текста 3-4.5 К знаков. Тематика - кухонная бытовая техника, кулинария. Очень важно выполнить не дословный перевод, а создать в результате впечатление, что ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Удалить мобильные редиректы и вирусы с сайтов

    Несколько сайтов на DLE и Wordpress оказались заражены. Обнаружены мобильные редиректы, возможна еще всякая нечисть. В этом деле важны качество и скорость одновременно. Пишите, пожалуйста, цену за один сайт и срок. Спасибо.

    WordPressDLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
zkzakhar_del
Захар 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
$45
10 баллов
2 года назад
Требуется переделать шаблон WP, исправить валидн.
Оч хорошо
Обратился к специалисту за настройками сайта на Wordpress и исправлением валидности верстки. Оказанной услугой остался полностью доволен. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
tanya210392
Татьяна 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Настроить адаптивную верстку на Wordpress
Сотрудничество прошло на высшем уровне, оплата была получена сразу же после сдачи работы. Приятно работать с такими людьми, как Остап.
Задача была решена на отлично и гораздо раньше срока. Большое спасибо! В случае потребностей в верстке, теперь точно буду знать, к кому обраться.
Ответный отзыв
Roman52
Роман 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Настройка шаблона на WordPress
Остап тот редкий заказчик который уважает, прекрасно понимает и принимает во внимание все ньюансы и тонкости работы фрилансера. Я думаю его цитата из нашего общения расскажет все за меня: "У меня есть ощущение, что у вас может занять значительное время знакомство с шаблоном, его изучение, чтение документации. Это является, своего рода, скрытой работой, которую, возможно, не все заказчики понимают. Я это понимаю и мое дело получить результат, который нужен, и оплатить время человека, который это сделал"
Большое спасибо за качественную работу! Результатом полностью доволен и планирую обращаться в будущем.
Ответный отзыв
Roman52
Роман 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Верстка, настройка Wordpress
Остап отличный заказчик и прекрасный человек с которым приятно общаться. Четкое и понятное тз, всегда на связи. Работать одно удовольствие. Буду рад сотрудничать снова.
Очень доволен сотрудничеством и знакомством! Все сделано профессионально, в очень короткий срок. Особенно понравилось, что Роман сам думает о том, как надо сделать правильно, и как это будет работать в web, а не просто копирует стили из css.
Ответный отзыв
InnaMay
Инна 
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Нужен логотип
Было приятно поработать еще раз. Остап замечательный заказчик! Как всегда четкое ТЗ. Моментальная оплата. С удовольствием - рекомендую!
Все сделано отлично и очень быстро! Хороший вкус, четкое понимание задачи, желание сделать классно, а не лишь бы как - причины, по которым буду обращаться к Инне и с остальными задачами по дизайну.
Ответный отзыв