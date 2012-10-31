Требуется переделать шаблон WP, исправить валидн.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок169 просмотров

Здравствуйте!

Есть сайт на паблик шаблоне Wordpress, необходимо поменять местами блоки, выполнить ряд настроек движка, сделать верстку валидной.

Заинтересованным в этой работе конкретное задание вышлю в личку. Там обсудим сроки, цену.

WordPress
13 лет назад
ostapx1
Остап 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zkzakhar_del
Захар 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
13 лет назад
$45
3 дня
Обратился к специалисту за настройками сайта на Wordpress и исправлением валидности верстки. Оказанной услугой остался полностью доволен. Продолжаем сотрудничество.
Оч хорошо

Заявки фрилансеров

zkzakhar_del
Захар 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
13 лет назад