Нужен профессионал, который сможет грамотно и оперативно пересмотреть сотню страниц сайта перед публикацией новой версии, исправить недочеты верстки, дизайна, привести вид контента в порядок, устранить все ошибки CSS (валидность), сверстать хорошие письма автоматических уведомлений, отрисовать ...
Требуется переделать шаблон WP, исправить валидн.
Здравствуйте!
Есть сайт на паблик шаблоне Wordpress, необходимо поменять местами блоки, выполнить ряд настроек движка, сделать верстку валидной.
Заинтересованным в этой работе конкретное задание вышлю в личку. Там обсудим сроки, цену.
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