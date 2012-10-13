Нужен профессионал, который сможет грамотно и оперативно пересмотреть сотню страниц сайта перед публикацией новой версии, исправить недочеты верстки, дизайна, привести вид контента в порядок, устранить все ошибки CSS (валидность), сверстать хорошие письма автоматических уведомлений, отрисовать ...
Создание решения на базе популярной CMS
Необходимо разработать решение на базе популярной бесплатной CMS. ТЗ Прилагается. Ближайший функциональный аналог: http://www.1c-bitrix.ru/solutions/conf/
Подробности в личке. Прошу указывать примерный бюджет и сроки.
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