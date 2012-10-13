Создание решения на базе популярной CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки184 просмотра

Необходимо разработать решение на базе популярной бесплатной CMS. ТЗ Прилагается. Ближайший функциональный аналог: http://www.1c-bitrix.ru/solutions/conf/

Подробности в личке. Прошу указывать примерный бюджет и сроки.

13 лет назад
peter_rogov
Петр 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров