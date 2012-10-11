Битрикс фронт-енд, срочная работа на 20 дней

Есть проект (портал), запуск альфа-версии в начале ноября. Есть старший программист проекта, делает бек-энд (структуру ИБ, постановку задач). Нужно делать фронт-енд. Работы МНОГО. Без возможности общения голосом в скайпе в рабочее время по МСК - не писать. Если не можете в течение 20 дней уделять хотя бы по 5 часов в день - лучше не пишите (штрафы и прочие прелести срочного проекта обязательно будут).

Подчеркну, Вашей работой будет визуальная часть: верстка, настройка компонентов, создание шаблонов и result_modifier'ов. Так же JS и AJAX (при необходимости).

В предложении укажите оринетировочную стоимость часа (оплата сдельно, стоимость часа нужна для прикидки "подходите ли Вы к бюджету, а бюджет к Вам").