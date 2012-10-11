Привет всех, Есть модуль, который давным-давно портировали на d7: http://drupal.org/project/uc_custom_price Нужно помочь с настройкой, отладить его работу. Задача: снизить стоимость товара, при покупке более 5 тыс. экземпляров. ...
Переход на Joomla 2.5 c 1.7
Сайт zhanauto_kz
+ Понадобится парочка компонентов, которые усиливают безопасность
ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь
скайп yakooobin
Заявки фрилансеров
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