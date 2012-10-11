Специалист по Joomla

Ищу на постоянное сотрудничество специалиста по работе с сайтами на CMS Joomla.

В обязанности входит выполнение поставленных задач по сайтам клиентов, от размещения контента до более сложных задач.

Что требую от кандидата - опыт работы с CMS Joomla, знание HTML + CSS, приветствуется знание PHP, MySQL, JavaScript. Желательно знание графического редактора Photoshop на уровне что-то обрезать, зарисовать, осветлить и т.д.

Ищу ответственного фрилансера на долгий срок без постоянного места работы.

Условия работы:

- график работы с 10 до 19 по МСК с понедельника по пятницу(обговаривается и другой график - выслушаю Ваши пожелания);

- присутствие онлайн в это время;

- З/П 300$ в месяц с выплатой каждые 10 дней, в дальнейшем З/П пересматривается в большую сторону.

Все предложения оставляйте, пожалуйста, в проекте. Пишите, что умеете, какой опыт и т.д.