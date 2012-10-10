Исправление ошибок на сайте с CMS Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок136 просмотров

На сайте vm-design.ru под управлением joomla, перестали загружаться фото и пропали фото в слайдере.

Joomla
13 лет назад
MeTuC
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров