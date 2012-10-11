Имеется бэкап сайта с вирусами, движок Joomla 1.5... Необходимо почистить от вирусов, сохранив полную работоспособность. Хотел бы увидеть предложения по цене и срокам.
Вывод каталога на Drupal
Имеется сайт на Drupal 6.25
Этот сайт нулевой. Там всего лишь одна статья
Требуется сделать наподобие интернет-магазина
Уровень реализации, как здесь http://butik-ufa.ru
Более подробное ТЗ в видео http://www.youtube.com/watch?v=70om6UOcMGE
Срок настройки 2 дня. стоимость 1500 руб.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $166
Доработка и развитие сайта на WordPress. Урл скину в личку. Необходимы навыки по программированию и верстке под WordPress. Оплата - 5 тыс. руб. \ мес.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Требуется натяжка дизайна на CMS Webasyst + доработки Доработки: - Установка слайдера. - фильтр товара - реализация в карточке товара характеристик и описаний во вкладкахСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $350
Ищем удаленного программиста (или студию) на обслуживание сайта интернет-магазина ноутбуков: notebook-msk.ru Сайт на битриксе, нужен либо состоявшийся битрикс-специалист, либо желающий развиваться в работе с битриксом. Суть работ: - Работа ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно убрать в дате ON joomla. Сейчас отображается ON 09.10.2012Завершен13 лет назад
- $100
Был куплен шаб на templatemonster. Нужно поставить его в соответствии с ТЗ. ICQ: 647245590 Skype: mediadickСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Русифицировать шаблон и настроить VirtueMart Joomla 2.5 http://magazin168.ru/inst/Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен специалист с глубоким знанием МОДХ, для доработки структуры сайта. Знание МОДХ должно действительно хорошим, наличие подтвержденных проектов. Лучше не студия, а инд. специалист специализирующийся на МОДХ. В наличии полностью сформированный ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $6
Есть два сайта. Один ранее был настроин на постинг через почту -все работало великолепно. Был настроен встроенный инструмент + плагин. Потом слетела база - теперь не могу настроить заново. И на втором сайте тоже не ...Завершен13 лет назад
- $50
Правка стандартной Джумлы и Виртуамарта. Замена стандартного шаблона и удаление элементов стандартного шаблона (ссылки,логотипы,банеры джумлы)Закрыт13 лет назад