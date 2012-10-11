Вывод каталога на Drupal

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки135 просмотров

Имеется сайт на Drupal 6.25

Этот сайт нулевой. Там всего лишь одна статья

Требуется сделать наподобие интернет-магазина

Уровень реализации, как здесь http://butik-ufa.ru

Более подробное ТЗ в видео http://www.youtube.com/watch?v=70om6UOcMGE

Срок настройки 2 дня. стоимость 1500 руб.

Drupal
13 лет назад
nazhip
Нажип 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

rm_rm
Роман 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
2 дня
Я у Романа заказывал разработку каталога на Drupal. Мне понравилось, как работает Роман. С ним приятно общаться, он ответственно подходит к работе.
Приятный заказчик, всегда в сети, толково объясняет, была предоплата 50%. Оплата, все вовремя Будем сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

rm_rm
Роман 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад