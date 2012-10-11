Требуется сделать полностью СМС-платник. Срок в течение 3-4[ дней. От вас примеры работ и стоимость.
Сайты «под ключ»3 заявки
Закрыт
11 лет назад
Требуется сделать полностью СМС-платник. Срок в течение 3-4[ дней. От вас примеры работ и стоимость.
Имеется сайт на Drupal 6.25 Этот сайт нулевой. Там всего лишь одна статья Требуется сделать наподобие интернет-магазина Уровень реализации, как здесь http://butik-ufa.ru Более подробное ТЗ в видео http://www.youtube.com/watch?v=70om6UOcMGE Срок настройки 2 дня. стоимость 1500 руб.