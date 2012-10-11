nazhip

Нажип Юсупов nazhip

 
35 летРоссия/Уфа
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Вывод каталога на Drupal

    $50

    Имеется сайт на Drupal 6.25 Этот сайт нулевой. Там всего лишь одна статья Требуется сделать наподобие интернет-магазина Уровень реализации, как здесь http://butik-ufa.ru Более подробное ТЗ в видео http://www.youtube.com/watch?v=70om6UOcMGE Срок настройки 2 дня. стоимость 1500 руб.

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
rm_rm
Роман 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Вывод каталога на Drupal
Приятный заказчик, всегда в сети, толково объясняет, была предоплата 50%. Оплата, все вовремя Будем сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!
Я у Романа заказывал разработку каталога на Drupal. Мне понравилось, как работает Роман. С ним приятно общаться, он ответственно подходит к работе.
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