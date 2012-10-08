Редактирование Джумлы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок128 просмотров

Правка стандартной Джумлы и Виртуамарта. Замена стандартного шаблона и удаление элементов стандартного шаблона (ссылки,логотипы,банеры джумлы)

Joomla
13 лет назад
smokycat
Виталий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$50
7 дней

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад