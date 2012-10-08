Перенести сайт на шаблон Wordpress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок151 просмотр

существующий сайт перенести на шаблон Wordpress Panacea:

http://demo.rockettheme.com/wordpress/?theme=momentum

отредактировать дезайн,

настроить модули,

наполнить контентом,

пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,

с отзывами и зрелым акаунтом;

общение через SKYPE,

No ICQ

в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением,

надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;

оперативная оплата,

WordPress
13 лет назад
Anantago
Алекс 
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров