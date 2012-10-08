нужно внести мелкие правки в ИТ на Virtuemart 2. Подробности в личку
Перенести сайт на шаблон Wordpress
существующий сайт перенести на шаблон Wordpress Panacea:
http://demo.rockettheme.com/wordpress/?theme=momentum
отредактировать дезайн,
настроить модули,
наполнить контентом,
пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,
с отзывами и зрелым акаунтом;
общение через SKYPE,
No ICQ
в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением,
надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;
оперативная оплата,
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо доработать сайт на Joomla, а именно изменить компоновку некоторых страниц, доработать компоненты и шаблон. По шаблону есть некоторые наработки. Компоненты были не доделаны из за того, что предыдущий исполнитель исчез. Более подробно напишу ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужно создать компонент для Joomla для взаимодействия ряда пользователейЗакрыт13 лет назад
- $50
Поставить на сайт блок новостей. Сайт покажу, самому опытному.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать выпадающее горизонтальное меню на сайте http://promakiyazh.ru, CMS - WordPess. Чтобы "Макияж глаз" имел подменю "Голубых", "Зеленых глаз", "Карих глаз" и "Серых глаз", а "Уход за кожей лица" - "Маски ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые друпальщики. Хотим для сайта образовательной тематики внедрить систему отзывов. Мы это видим, как модуль-гибрид модулей Rate и Poll, к примеру. Техническое задание писали несколько раз (прикрепляю ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
куплен шаблон для joomla http://taptheme.com/joomla-ipad-templates/taptheme-ipad.php надо установить и настроить.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Есть шаблон joomla + virtuermart, купленный на templatemonster.com. Нужно поставить сайт (есть fullpackage) и сделать полную локализацию, сменить валюту. icq: 647245590 skype: mediadickЗавершен13 лет назад
- $100
Проект SEAT-VW.RU Профиль-запчасти для иномарок Движок преста шоп Необходимо разработать и передать в эксплуатацию процесс загрузки прайс листов от 5 разных поставщиковСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт на сервере 7910.ua нужно перенести наш сайт, а точнее интернет магазин посадить на движок, джумла, опен карт, что нибудь недорогое. НО, есть одно большое НО, сайт сейчас занимает хорошие позиции по многим конкурентным ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад