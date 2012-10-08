Перенести сайт на шаблон Wordpress

Необходимо доработать сайт на Joomla, а именно изменить компоновку некоторых страниц, доработать компоненты и шаблон. По шаблону есть некоторые наработки. Компоненты были не доделаны из за того, что предыдущий исполнитель исчез. Более подробно напишу ...