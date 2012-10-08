Установить шаблон для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок140 просмотров

куплен шаблон для joomla http://taptheme.com/joomla-ipad-templates/taptheme-ipad.php

надо установить и настроить.

Joomla
13 лет назад
itlancer
46 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров