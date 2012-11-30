Написать плагин фотоконкурсов для WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки140 просмотров

Требуется написать плагин фотоконкурсов для WordPress 3.4.2. По функционалу, плагин легкий и не требует нестандартных функций и возможностей.

Подробнее в прикрепленном ТЗ.

WordPress
12 лет назад
AM
58 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AleksCreated
Борис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$250
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Культурный, понимающий и ответственный человек, каких мало, рекомендую к сотрудничеству!!!

Заявки фрилансеров

AleksCreated
Борис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад