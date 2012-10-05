Модифицировать плагин из SEBLOD CCK (Joomla)

Здравствуйте!

Необходимо доработать плагин jform_category, который входит в состав SEBLOD CCK для Joomla.

1. Добавить поле "parent_id" в настройки поля типа category. При поиске и создании статьи плагин должен выводить в только категории, дочерние относительно указаной (и при поиске, и при создании статьи).

2. При поиске по категории необходимо выводить не только статьи, которые принадлежат непосредственно выбранной в категории, но также и всем её подкатегориям.

Просьба обращаться программистам, которые имеют опыт работы с SEBLOD CCK.

Предпочтение отдам исполнителю из Украины.