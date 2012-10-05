Нужны доработки в интернет-магазине ingenu.ru 1. Изменение шаблона страницы регистрации (пример страницы покажем) 2. Добавление параметра "Размер" на страницу товара 3. Настроить meta тэги. Раньше их можно было ...
Сайт на вордпресс
Есть проект motorsportgroup.ru статический ,нужно перенести на вордпрес, есть к нему тз (вышлю по запросу) единственное что нет в ТЗ сделать перелистывание страниц без перезагрузки на квери
Заявки фрилансеров
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