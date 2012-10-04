Скрытие блоков контента с помощью AJAX на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки83 просмотра

Пытаюсь сделать сабж. Хочу подгружать некоторые элементы страницы через AJAX. Методику процесса можно прочитать по этой ссылке ( http://dimox.name/downloading-of-the-content-on-wordpress-with-ajax/ ).

Все получается, когда я подгружаю обычный html код. Но когда пытаюсь подгрузить какой-нибудь php сниппет с функциями, например, то он не срабатывает, а Drupal ругается на неизвестные функции, например l().

Нужно придумать и реализовать без кривых костылей решение, как корректно подгружать PHP код со стороннего файла при помощи AJAX в движке Drupal 6\7?

Как крайний вариант, можно попробовать использовать какой-то модуль или решение, чтобы не скрывать вручную конкретные блоки, а с помощью какого-либо параметра или подстановки скрывать конкретные ссылки.

AJAXDrupalHTMLPHPWordPress
13 лет назад
topwebmaster
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров