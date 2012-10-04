Скрытие блоков контента с помощью AJAX на Drupal

Пытаюсь сделать сабж. Хочу подгружать некоторые элементы страницы через AJAX. Методику процесса можно прочитать по этой ссылке ( http://dimox.name/downloading-of-the-content-on-wordpress-with-ajax/ ).

Все получается, когда я подгружаю обычный html код. Но когда пытаюсь подгрузить какой-нибудь php сниппет с функциями, например, то он не срабатывает, а Drupal ругается на неизвестные функции, например l().

Нужно придумать и реализовать без кривых костылей решение, как корректно подгружать PHP код со стороннего файла при помощи AJAX в движке Drupal 6\7?

Как крайний вариант, можно попробовать использовать какой-то модуль или решение, чтобы не скрывать вручную конкретные блоки, а с помощью какого-либо параметра или подстановки скрывать конкретные ссылки.