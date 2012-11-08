Joomla, поменять блоки местами

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок130 просмотров

Сайт http://vector-radio.ru/

Надо верхний блок сделать чуть уже, слева чтоб ровнялся с текстовой частью, а блок интернет-магазина поставить выше блока меню О магазине ..

http://prntscr.com/gr6bz

Схематично должно получиться так http://prntscr.com/gr6k8

Ваши предложения по цене и срокам?

Joomla
13 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Отлично и быстро выполнена работа
Работаем с Татьяной не первый раз. Все как всегда здорово. Надеюсь не последний раз сотрудничаем.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад