Сделать ряд понятных изменений на joomla сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка104 просмотра

Нужно сделать ряд понятных изменений и доработок на работающем сайте под управлением Joomla. Все задачи этого этапа ПОДРОБНО и с картинками описаны в приложенном документе.

Прошу ознакомиться и предложить оценку.

Вопросы в личку.

Joomla
13 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров