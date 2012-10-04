Требуется мелкая правка в меню сайта или даже скорее консультация по WordPress
Сделать ряд понятных изменений на joomla сайте
Нужно сделать ряд понятных изменений и доработок на работающем сайте под управлением Joomla. Все задачи этого этапа ПОДРОБНО и с картинками описаны в приложенном документе.
Прошу ознакомиться и предложить оценку.
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