Ошибка в Virtuemart

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Завершен1 заявка88 просмотров

При обновлении на новую версию интернет-магазина вылезла ошибка, нужно поправить.

Выскакивает следующее: Fatal error: Cannot redeclare class convertECB in

13 лет назад
pakanov
Алина 
34 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Sunday
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
21 отзыв(-3)
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо!

Заявки фрилансеров

Sunday
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
21 отзыв(-3)
13 лет назад