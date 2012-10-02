Срочно доработки по umi.cms

Есть проект на umi.cms (шаблоны xslt), прошлый программист пропал, не доделав часть работы.

Есть большой список нестандартных полей в модуле каталога, нужно сделать, чтобы все они отображались в "версии для печати".

Плюс сделать, чтобы заказ присылался администратору на почту в виде письма, а не просто приходило письмо с ссылкой на заказ в админке.

Можете писать ориентировочную стоимость.

Вопросы - в приват.