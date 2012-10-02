Срочно доработки по umi.cms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки145 просмотров

Есть проект на umi.cms (шаблоны xslt), прошлый программист пропал, не доделав часть работы.

Есть большой список нестандартных полей в модуле каталога, нужно сделать, чтобы все они отображались в "версии для печати".

Плюс сделать, чтобы заказ присылался администратору на почту в виде письма, а не просто приходило письмо с ссылкой на заказ в админке.

Можете писать ориентировочную стоимость.

Вопросы - в приват.

13 лет назад
designaction
Павел 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Powerslave
Артём 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-2)
13 лет назад
$30
2 дня
Мошенник. Взял предоплату и пропал. Использует реальное ФИО другого человека, фрилансера с другого сайта. Его кошельки: яндекс деньги - 410011585889050 webmoney - R348155961183

Заявки фрилансеров

Powerslave
Артём 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-2)
13 лет назад