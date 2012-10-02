Нужно переделать движок под определенные критерии или предложить свой вариант движка под переделку Также нужно будет разработать базы данных Вообще точные критерии не известны,потому что есть только дизайн ...
Срочно доработки по umi.cms
Есть проект на umi.cms (шаблоны xslt), прошлый программист пропал, не доделав часть работы.
Есть большой список нестандартных полей в модуле каталога, нужно сделать, чтобы все они отображались в "версии для печати".
Плюс сделать, чтобы заказ присылался администратору на почту в виде письма, а не просто приходило письмо с ссылкой на заказ в админке.
Можете писать ориентировочную стоимость.
Вопросы - в приват.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно ускорить работу сайта(интернет-магазина) на modx evo.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
В общем купил два сайта без домен, но там распаковка по importbuddy и на сервере у меня почему-то не хочет работать. Ну и я решил вручную перенести все файлы по фтп в итоге все работает, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
День, добрый. Нужно создать инет магазин дисков. Уже есть дизайн и отверстанный страницы. Вот дизайн главной http://www.ito.kiev.ua/shina5/ http://www.ito.kiev.ua/shina10/ http://www.ito.kiev.ua/shina11/ и внутренних http://www.ito.kiev.ua/shina8/ и http://www.ito.kiev.ua/shina9/. Эти страницы уже отверстаны на ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Задача: Есть купленый шаблон http://themeforest.unitedthemes.com/wpversions/nevada/1/ Необходимо сделать следующее: - русифицировать шаблон - добавить виджеты справа для: fb, vk, g+ - добавить плагин комментирования поста через fb, vk ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется поставить шаблон с templatesmonster и сделать небольшие доработки в выводе информации. Сам шаб: http://livedemo00.template-help.com/opencart_39318/ Подробное ТЗ в приложении. ICQ: 647245590Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо натянуть вёрстку на wordpress. Сделать всё четко, с виджетами, чтобы контент было просто добавлять, меню через админку, активные пункты чтобы выделялись и др. Есть верстка только главной страницы. Из нее нужно ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть ряд вещей, которые нужно исправить/реализовать на действующем проекте. В принципе – ничего сложного нет, нужен только квалифицированный программист, который разбирается в структуре cms netcat. Подробное ТЗ в приложении. Бюджет ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо перенести письма и настройки squirrelmail для одного емейла с одного хостинга на другой.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо Апнуть Джумлу, с 1.5 до 2.5.7. без косяков! жду заявок только с исполнителями с опытом! P.S. всё должно работать идеально на выходе и БЕЗ КОСЯКОВ! ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад