Нужно переделать движок под определенные критерии

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка108 просмотров

Нужно переделать движок под определенные критерии

или предложить свой вариант движка под переделку

Также нужно будет разработать базы данных

Вообще точные критерии не известны,потому что есть только дизайн макета сайта,

так что нужна будет небольшая консультация по тех части.

13 лет назад
AFYA123
Булат 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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