Задача: Есть купленый шаблон http://themeforest.unitedthemes.com/wpversions/nevada/1/ Необходимо сделать следующее: - русифицировать шаблон - добавить виджеты справа для: fb, vk, g+ - добавить плагин комментирования поста через fb, vk ...
Нужен интернет-магазин шин и дисков.
День, добрый. Нужно создать инет магазин дисков. Уже есть дизайн и отверстанный страницы.
Вот дизайн главной http://www.ito.kiev.ua/shina5/ http://www.ito.kiev.ua/shina10/ http://www.ito.kiev.ua/shina11/ и внутренних http://www.ito.kiev.ua/shina8/ и http://www.ito.kiev.ua/shina9/.
Эти страницы уже отверстаны на XTML и CSS. Их просто нужно натянуть на движок инет магазина (на ваш выбор после согласования со мной).
Единственная особенность инет магазина от обычных - возможность осуществлять подбор товара по параметрам ... например как здесь rezina.cc ,.. Ширина шины, Профиль, Диаметр, Сезонность ... эти параметры будут имортироваться из файла каталога товаров, образец вот http://ge.tt/52Su9fO
- а также возможность узнать необходимые параметры товара через подбора с помощью марки авто. Уже куплено готовое решение, готовый скрипт http://basecontent.info/stats/podbor_shini_diski/new/podbor.php который нужно будет встроить в подбор по марке авто,..
Подбор по размеру и марке авто вцелом должен работать похоже как на rezina.cc
Проект переопубликовуется в связи с исчезновением фрилансеров, взявшихся за работу.
От вас указание CMS на которую готовы натянуть готовы дизайн (XTML и CSS) а также настроить фильтр по размерам и марке авто. Обьязательно укажите стоимость и срок выполнения работы.
Своевременную оплату гарантирую.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется поставить шаблон с templatesmonster и сделать небольшие доработки в выводе информации. Сам шаб: http://livedemo00.template-help.com/opencart_39318/ Подробное ТЗ в приложении. ICQ: 647245590Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо натянуть вёрстку на wordpress. Сделать всё четко, с виджетами, чтобы контент было просто добавлять, меню через админку, активные пункты чтобы выделялись и др. Есть верстка только главной страницы. Из нее нужно ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть ряд вещей, которые нужно исправить/реализовать на действующем проекте. В принципе – ничего сложного нет, нужен только квалифицированный программист, который разбирается в структуре cms netcat. Подробное ТЗ в приложении. Бюджет ...Закрыт13 лет назад
Необходимо перенести письма и настройки squirrelmail для одного емейла с одного хостинга на другой.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт уже есть и работает. На сайте большое кол-во новостей и статей, поэтому решено оставаться на старом движке. Макет не сложный, блочный. Необходимо кроссбраузерно и валидно сверстать шаблон и настроить все блоки ...Закрыт13 лет назад
Необходимо Апнуть Джумлу, с 1.5 до 2.5.7. без косяков! жду заявок только с исполнителями с опытом! P.S. всё должно работать идеально на выходе и БЕЗ КОСЯКОВ! ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые специалисты ! Возникла проблема с доступом в административную панель сайта на Joomla Вот адрес http://www. lesmash43. ru/administrator Суть проблемы - редирект со страницы ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно подогнать стандарты сайта http://www.ssangyong-avtograd.ru под http://www.symotor.ru Баннеры на страницах моделей. http://www.symotor.ru/model/new_actyon/ Заголовки Цвет надписи в главном меню.(новый рекстон) ...Закрыт13 лет назад
Для долгосрочного сотрудничества нужен человек для помощи в следующих вопросах: - изменить расположение блоков на сайте - поставить psd на движок - сделать форму заказа на сайте ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад