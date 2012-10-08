Нужен интернет-магазин шин и дисков.

День, добрый. Нужно создать инет магазин дисков. Уже есть дизайн и отверстанный страницы.

Вот дизайн главной http://www.ito.kiev.ua/shina5/ http://www.ito.kiev.ua/shina10/ http://www.ito.kiev.ua/shina11/ и внутренних http://www.ito.kiev.ua/shina8/ и http://www.ito.kiev.ua/shina9/.

Эти страницы уже отверстаны на XTML и CSS. Их просто нужно натянуть на движок инет магазина (на ваш выбор после согласования со мной).

Единственная особенность инет магазина от обычных - возможность осуществлять подбор товара по параметрам ... например как здесь rezina.cc ,.. Ширина шины, Профиль, Диаметр, Сезонность ... эти параметры будут имортироваться из файла каталога товаров, образец вот http://ge.tt/52Su9fO

- а также возможность узнать необходимые параметры товара через подбора с помощью марки авто. Уже куплено готовое решение, готовый скрипт http://basecontent.info/stats/podbor_shini_diski/new/podbor.php который нужно будет встроить в подбор по марке авто,..

Подбор по размеру и марке авто вцелом должен работать похоже как на rezina.cc

Проект переопубликовуется в связи с исчезновением фрилансеров, взявшихся за работу.

От вас указание CMS на которую готовы натянуть готовы дизайн (XTML и CSS) а также настроить фильтр по размерам и марке авто. Обьязательно укажите стоимость и срок выполнения работы.

Своевременную оплату гарантирую.