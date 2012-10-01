Помощь и доработка с проектом на cms netcat

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки96 просмотров

Есть ряд вещей, которые нужно исправить/реализовать на действующем проекте. В принципе – ничего сложного нет, нужен только квалифицированный программист, который разбирается в структуре cms netcat. Подробное ТЗ в приложении.

Бюджет обсуждается отдельно по ходу разбора ТЗ.

По цене не до конца ориентируюсь в сложности того, что нужно реализовать. Поэтому выслушаю ваши предложения.

13 лет назад
vasyOK
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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