Помощь и доработка с проектом на cms netcat

Есть ряд вещей, которые нужно исправить/реализовать на действующем проекте. В принципе – ничего сложного нет, нужен только квалифицированный программист, который разбирается в структуре cms netcat. Подробное ТЗ в приложении.

Бюджет обсуждается отдельно по ходу разбора ТЗ.

По цене не до конца ориентируюсь в сложности того, что нужно реализовать. Поэтому выслушаю ваши предложения.