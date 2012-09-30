Помощь по DLE

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Закрыт1 заявка114 просмотров

Здравствуйте,

1)необходимо помочь с корректировкой урлов на сайте с вида: http://4fot.ru/vrn/tegs-1+%EC%E0%FF

на 4fot.ru/vrn/tegs-1-maya

2)Есть подобная проблема на ворд прес, там необходимо исключить из поиска определенные страницы

3) Нужно поставить код сапы , сайт на дле

DLE
13 лет назад
m-vanna
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

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