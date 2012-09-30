Высокий уровень качества работы. Проекты интересные и сложные Большой опыт с битриксом Работа Удаленно По проектно Требования: ...
Помощь по DLE
Здравствуйте,
1)необходимо помочь с корректировкой урлов на сайте с вида: http://4fot.ru/vrn/tegs-1+%EC%E0%FF
2)Есть подобная проблема на ворд прес, там необходимо исключить из поиска определенные страницы
3) Нужно поставить код сапы , сайт на дле
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Создать сайт визитку, на битриксе, редакция "Старт". Дизайн готов, в .psd Оплата по факту. Бюджет 8 000 р. Подробнее skype parhomnickСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Прилагаю картинку. из нюансов: 1) обратный звонок - просто форма, ответ приходит на почту (пример - http://violent.su/callback) 2) слайдер 3) слева проекты - надо чтобы удобно менялись из админки 4) ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно из готовой темы создать блог на WordPress так сказать "под ключ" 0. развернуть все на хостинге 1. убрать ссылку в подписи шаблона 2. закрыть на первое время в robots.txt ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Добрый день всем. Нужно доработать CMS W2W.Городской портал на DLE. Что нужно: 1. Подправить редакторы в админке 2. Подправить несколько модулей и настроить вывод итп... Вообщем нужно ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сделать стильный, но в то же время простой дизайн шаблонов: 1. главная портальная страница: а) шапка на весь экран, б) тело – 3 колонки, в) футер на весь экран (копирайты, счетчики) 2. шаблон внутренних реализованных ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
На странице: http://wifish.net/?ptype=post_listing При загрузке фото, а именно, при создании превьюшки выскакивает ошибка (смотреть в приложении) Задача, собственно, ее поправить.Системы управления (CMS)2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужно содрать один в один шаблон http://livedemo00.template-help.com/wt_39970/ главной страницы на Вамшопе, на остальных останется только шапка и футер. Просьба цену и срок. Общаюсь только по скайпу. ТчкСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо обновить движок, при этом сохранить всю базу и подключить новые модули. Желательно исполнитель из Москвы. для иногородних - если только без предоплаты или безопасная сделка. адрес сайта www.topsword.ruСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сверстанный HTML дизайн интегрировать в CMS DLE 9.6. Сверстана главная и внутренняя страницы.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад