Нужно содрать один в один шаблон http://livedemo00.template-help.com/wt_39970/ главной страницы на Вамшопе, на остальных останется только шапка и футер. Просьба цену и срок. Общаюсь только по скайпу. Тчк
Поправить ошибку в wordpress
На странице: http://wifish.net/?ptype=post_listing
При загрузке фото, а именно, при создании превьюшки выскакивает ошибка (смотреть в приложении)
Задача, собственно, ее поправить.
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