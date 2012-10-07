Поправить ошибку в wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки133 просмотра

На странице: http://wifish.net/?ptype=post_listing

При загрузке фото, а именно, при создании превьюшки выскакивает ошибка (смотреть в приложении)

Задача, собственно, ее поправить.

WordPress
13 лет назад
Poltavtcev
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Все супер-оперативно! Не ожидал. Спасибо большое, Павел. Удачи на фрилансе и только удачных проектов и адекватных клиентов )
Наколай, Вам тоже всего самого лучшего, и от меня 10 баллов и рекомендации как отличного заказчика.
Camicia_nera
Станислав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$6
1 день

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
Camicia_nera
Станислав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перенести шаблон на Вамшоп

    Нужно содрать один в один шаблон http://livedemo00.template-help.com/wt_39970/ главной страницы на Вамшопе, на остальных останется только шапка и футер. Просьба цену и срок. Общаюсь только по скайпу. Тчк

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обновить движок сайта Netcat 3.5 на Netcat 4.7

    Необходимо обновить движок, при этом сохранить всю базу и подключить новые модули. Желательно исполнитель из Москвы. для иногородних - если только без предоплаты или безопасная сделка. адрес сайта www.topsword.ru

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать сайт на Drupal 7

    $150

    Необходимо создать информационную структуру на установленном сайте на Drupal 7 с уже установленным шаблоном и демо-контентом. Задача сводится к установке и настройке необходимых модулей, созданию/редактированию типов материалов, полей и представлений, внесению стилистических ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Установить шаблон на Джумла и залить контент

    $150

    Требуется: - загрузить шаблон (куплен на  template monster специально для джумлы) - создать простейшую структуру страниц (5-6 страниц) - разместить контент на страницы (все страницы - информационные, никаких функциональных модулей, кроме обратной ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт на abcp

    Добрый день! Есть сайт - интернет-магазин автозапчастей. на платформе abcp на данный момент продажа происходит следующи образом: клиент добавляет товар в корзину, товар ищется на сайте поставщиков. Затем менеджер звонит поставщику ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка DLE сайта, PHP, HTML.

    $100

    Пациент: http://sputnik-tv.org/ Нужно сделать: - изменить расположение элементов дизайна главной станицы, страницы каталога (список изменений и шаблон есть). - изменить внешний вид корзины, доработать функционал (вставить доп. поля, ...

    DLEHTMLPHP
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер (подготовка и заливка контента)

    $50

    Бюджет по договоренности Контент-менеджер (подготовка и заливка контента) Добрый день! В связи с расширением штаба требуются сотрудник для подготовки контента ( видео, картинки, каталог, форум, сео описание) на наши сайты. ...

    HTMLWordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад