Перенести шаблон на Вамшоп

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Закрыт1 заявка97 просмотров

Нужно содрать один в один шаблон http://livedemo00.template-help.com/wt_39970/ главной страницы на Вамшопе, на остальных останется только шапка и футер.

Просьба цену и срок.

Общаюсь только по скайпу.

Тчк

13 лет назад
world-company
Дмитрий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров