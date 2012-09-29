Сверстанный дизайн HTML в DLE 9.6

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Закрыт4 заявки89 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо сверстанный HTML дизайн интегрировать в CMS DLE 9.6.

Сверстана главная и внутренняя страницы.

DLEHTML
13 лет назад
Forpost
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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