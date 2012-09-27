Вывод новостей WordPress

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Закрыт4 заявки117 просмотров

Вывести на сайт новости + подключить шаблоны (под темы)

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2000 руб.

WordPress
13 лет назад
Profiks
Антон 
32 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

working_web
Евгений 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Взял проект на себя и пропал куда-то! Не отвечает ни где!

Заявки фрилансеров

working_web
Евгений 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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