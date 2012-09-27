Поправить сайдбар в теме Wordpress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки136 просмотров

Нужно поправить в стилях некорректно отображающийся сайдбар в шаблоне сайта на Wordpress (он тупо выровнен по правому краю экрана).

Сайт: http://tvojmalysh.net/

Кто точно сможет быстро устранить пробелему, пишите в аську 578380253 или Скайп: nirvanasman

WordPress
13 лет назад
Incestecide
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Yuriy_d
Юрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Быстро исправил мелкие ошибки в шаблоне сайта на Wordpress
Все прошло отлично.

Заявки фрилансеров

Yuriy_d
Юрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад