Нужно обновить компонент JoomShopping в инетернет-магазине. В старую версию интернет-магазина были внесены некоторые изменения, нужно чтобы они не пропали при обновлении.
MODX REVO наполнить контентом на англ. языке
Привет
по структуре сайта сделать контент.
Возможно продолжение - интегрировать HTML
*без агенств и тем более копирайтеров попробуем обойтись
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