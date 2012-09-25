Перевести сайт на платформу WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки121 просмотр

Нужно перевести существующий сайт(http://buchgalter.com.ua/) на платформу WordPress. Попутно добавить новые функции к сайту(например форму обратной связи).

WordPress
13 лет назад
ARTSTARWORK
Артем 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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