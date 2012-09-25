Перевести сайт на платформу WordPress

Есть сайт на битрикс, нужно переписать его на Joomla. Дизайн и адреса страниц и тексты чтобы остались точно такие. Если чтото выполнить точно нельзя, можно поменять на решения которые возможны в Joomle. SEO оптимизирован. Подробности ...