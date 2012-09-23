Настроить сайт на Joomla

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Закрыт5 заявок176 просмотров

http://hydrogencreator.ru/artgranit/ необходимо настроить сайт, удалив ненужные вещи и настроив русский язык для магазина, при установке русского не работает

Joomla
13 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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