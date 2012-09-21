Метки для избранного на Drupal

Есть сайт http://ast.prcube.ru Работает на Drupal 7. Нужно сделать 2 вида рейтингов для этого сайта: рейтинг материалов и рейтинг пользователей. У материалов рейтинг должен быть чем-то вроде параметра (он потом будет использоваться во views), ...