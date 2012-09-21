Метки для избранного на Drupal

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки143 просмотра

На сайте реализовано избранное с помощью views, quicktabs

Нужно навесить метки, чтобы пользователь дополнительно смог классифицировать и отбирать потом избранное.

Варианты реализации, сроки и стоимость от вас.

Нюансы можно уточнять в личной переписке.

Drupal
13 лет назад
Gena84
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров