PHP: ряд правок на сайте, самописная админка

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок248 просмотров

есть сайт на самописной CMS /

нужно внести ряд изменений, таких как - исправить пару ошибок, сделать всплывающее меню, сверстать пару табличек манагерам для примера.

Требуется сделать по срокам - сейчас.

Требуются только люди с опытом, способные быстро разобраться в чужом коде. (код не из сложных)

оплата webmoney, сумму определим когда детально обговорим работы.

PHP
12 лет назад
gree
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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