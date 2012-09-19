Существующий сайт с корзиной был написан на каком-то фреймворке и поэтому любое изменение требует достаточно сложного вмешательства в код. Зато работает быстро:) Нужно перенести все движок CS-Cart, чтобы в дальнейшем изменения производились легко и ...
Обновить Joomla + VirtueMart на ИМ
Обновить Joomla+VirtueMart на интернет магазине.
Адреса сайта и необходимая информация в прикрепленном файле.
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