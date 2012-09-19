Обновить Joomla + VirtueMart на ИМ

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок218 просмотров

Обновить Joomla+VirtueMart на интернет магазине.

Адреса сайта и необходимая информация в прикрепленном файле.

Просьба писать здесь, а не в личку.

Joomla
13 лет назад
Gavich
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

toxatoxa
Антон 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

toxatoxa
Антон 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад