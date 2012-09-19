Wordpress: подстройка шаблона

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Завершен3 заявки116 просмотров

На сайте stanhustad.com на первой странице при добавлении новых постов плывут колонки (при старых публикациях все отображается корректно) Нужна помощь

WordPress
13 лет назад
Alec
47 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Yuriy_d
Юрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Быстрое решение. Адекватное общение. Соответствие цены.
Все прошло отлично.

Заявки фрилансеров

Yuriy_d
Юрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад