Восстановить работоспособность сайтов.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок232 просмотра

Добрый день.

Имеются 2 сайта m2y.ru и jobgood.ru

В виду полнейшего безразличия к ним на протяжении нескольких месяцев они практически мертвы. Завирусованы, на m2y.ru попасть вообще получается через раз.

Нужно сделать:

1. Восстановить их работоспособность.

2. Выяснить возможную причину выхода их из строя и придумать как предотвратить рецидив.

3. Слегка подправить раздел с контактами.

4. Написать мануал для чайника "как менять контакты самому" ))

13 лет назад
fenix543
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

slarkstudio
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$35
1 день
Все сделали хорошо. Спасибо.
Отличный заказчик, понятное и точное ТЗ. Были не большие разногласия в процесе работы, которые мы легко и быстро урегулировали. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

slarkstudio
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад