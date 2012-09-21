Восстановить работоспособность сайтов.

Добрый день.

Имеются 2 сайта m2y.ru и jobgood.ru

В виду полнейшего безразличия к ним на протяжении нескольких месяцев они практически мертвы. Завирусованы, на m2y.ru попасть вообще получается через раз.

Нужно сделать:

1. Восстановить их работоспособность.

2. Выяснить возможную причину выхода их из строя и придумать как предотвратить рецидив.

3. Слегка подправить раздел с контактами.

4. Написать мануал для чайника "как менять контакты самому" ))