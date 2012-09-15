Магазин на prestashop 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка123 просмотра

Интересует перенос магазина с товарами (200товаров) с движка shopos на prestashop 1.5, настройка prestashop.

PrestaShop
13 лет назад
wildog
Антон 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров