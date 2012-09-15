Требуется создать простой сайт-визитку на joomla. Потребуется установить несколько модулей, поверстать и возможно немного поработать в фотошопе.
Магазин на prestashop 1.5
Интересует перенос магазина с товарами (200товаров) с движка shopos на prestashop 1.5, настройка prestashop.
Заявки фрилансеров
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