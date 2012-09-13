Апгрейд joomla с 1.5. до 2.5.6.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки129 просмотров

Нужно произвести апгрейд сайта http://okpravo.ru работающий на joomla 1.5 на версию 2.5.6.

Сам апгрейд проблем не представляет, нужно как Вы понимаете, оптимизировать шаблоны сайта, работу табуляции и форм отправки сообщений, в общем нужно, что бы сайт стал новым, но по функционалу равен нынешнему работающему.

Хотел бы получить ответ о цене и сроке работы.

Joomla
13 лет назад
o-leyka
Иван 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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