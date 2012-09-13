Необходимо установить и настроить шаблон YO THEMES на Joomla CMS в наикратчайшие сроки.
Апгрейд joomla с 1.5. до 2.5.6.
Нужно произвести апгрейд сайта http://okpravo.ru работающий на joomla 1.5 на версию 2.5.6.
Сам апгрейд проблем не представляет, нужно как Вы понимаете, оптимизировать шаблоны сайта, работу табуляции и форм отправки сообщений, в общем нужно, что бы сайт стал новым, но по функционалу равен нынешнему работающему.
Хотел бы получить ответ о цене и сроке работы.
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